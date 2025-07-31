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Ще 10 людей можуть бути під завалами київської багатоповерхівки

Ще 10 людей можуть бути під завалами київської багатоповерхівки

У Святошинському районі Києва під завалами зруйнованого російською ракетою під’їзду багатоповерхового будинку ще можуть залишатися люди. За попередніми оцінками, під уламками можуть бути заблокованими до 10 осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Рятувальники вже дістали одного чоловіка, який провалився з другого на перший поверх під час обвалу. Понад три години вони підтримували з ним зв'язок і передавали воду, поки тривали складні роботи з деблокування.

“Він живий. Медики вже надають йому допомогу. Але пошукові роботи не зупиняються ні на хвилину. Під уламками ще можуть бути люди”, — наголосив Клименко.

На місці трагедії працюють понад 150 рятувальників, залучено спецтехніку та кінологів. Усі зусилля спрямовані на пошук живих.

Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед яких шестирічна дитина та її мама та 82 постраждалих. Наймолодшій постраждалій всього 5 місяців. Ще десятки людей отримали поранення, зокрема дев'ять дітей.

Росія атакувала Україну понад 300 дронами та 8 ракетами, основним ударом став Київ. Понад сто пошкоджених обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет. Прямим влучанням ракети знищений підʼїзд девʼятиповерхівки у Святошинському районі.

 

 

 

Теги:

війна в Україніобстріл Києвалюди під заваламипряме влучанняпоранені діти
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