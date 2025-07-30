Трамп готує скорочення контингенту США в Європі, – міністр оборони Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що будь-яке рішення про виведення американських військ з Європи буде обговорюватися з НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, передає Укрінформ.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, який разом зі своїми балтійськими колегами відвідав Вашингтон минулого тижня, заявив, що не отримав жодних гарантій від міністра оборони США Піта Гегсета щодо збереження чисельності американських військ на східному фланзі НАТО.

Однак, за його словами, йому сказали, що будь-яке обговорення так званої «військової присутності» відбуватиметься за участю керівництва НАТО і спільних зусиль, спрямованих на внесення відповідних змін, виходячи зі стратегічної перспективи Сполучених Штатів.

«Було взято зобов'язання, що не буде прийнято жодного рішення, яке б стало несподіванкою для Європи. Це буде обговорюватися», - сказав Певкур.

США мають понад 2 000 військовослужбовців у країнах Балтії, і цей контингент був посилений після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Певкур заявив, що уряд у Таллінні очікує на огляд США, в якому будуть враховані нові загрози в Азії та на Близькому Сході.

Утім, за словами Певкура, Гегсет не запропонував жодних твердих зобов'язань щодо збереження присутності в країнах Балтії.

«Він сказав, що не хоче робити жодних прогнозів, і це розумно, тому що вони будуть дивитися на розстановку сил цієї осені», - сказав Певкур.

Естонський чиновник сказав, що він і його колеги з Латвії і Литви чітко дали зрозуміти американським колегам, що сильна військова присутність на східному кордоні НАТО має вирішальне значення для стримування будь-яких потенційних агресивних дій з боку Москви.

«Наше послання Пентагону було чітким - ви повинні бути там, де є загроза - і для членів Альянсу мудро триматися разом і тримати вхідні двері НАТО зачиненими», - сказав Певкур.

У заяві міністерки оборони Литви Довілє Шакалієне також зазначається, що балтійська делегація отримала запевнення, що не буде жодних поспішних рішень.

Європейські лідери висловили занепокоєння з приводу можливого скорочення чисельності американських військ в Європі в процесі проведення перегляду, який має відбутися восени. США мають близько 80 000 військовослужбовців у Європі.

ForUA.com нагадує, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати почнуть обговорювати з європейськими союзниками питання про скорочення американської військової присутності в Європі наприкінці року.