З початку війни Україна втратила понад 3 мільйони громадян

З моменту повномасштабного вторгнення росії понад 3 мільйони громадян України виїхали за кордон і досі не повернулися. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби за підсумками першого півріччя 2025 року, повідомляє «Опендатабот».

Загалом лише за шість місяців цього року ДПСУ зафіксувала понад 16,4 мільйона перетинів державного кордону. Із них 85% (14,08 млн) припадає на громадян України.

З початку року з України виїхали 7,17 мільйона українців, а повернулися 6,92 мільйона. Таким чином, країну покинуло на 250 тисяч осіб більше, ніж повернулося. Водночас ця різниця майже у 1,6 раза менша, ніж у першому півріччі 2024 року, коли показник становив 404 тисячі.

У середньому щомісяця українці перетинають кордон 2,35 мільйона разів. Найменше перетинів було зафіксовано у лютому (1,78 млн), а найбільше — у червні (3,13 млн). Прикордонники пояснюють це сезонністю — червень, липень та серпень традиційно є піковими місяцями для поїздок за кордон.

Офіційна статистика враховує лише легальні перетини державного кордону. Дані щодо нелегальних перетинів — наприклад, через річку Тису або через тимчасово окуповані території — залишаються невідомими.