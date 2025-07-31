Ранковий дайджест ForUА: Масована атака на Київ, попередження Трампа Медведєву та затримки виплат військовим

31 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

Вночі ЗС РФ масовано атакували Київ ракетами і дронами. В Києві станом на 12 годину відомо про 7 загиблих та 82 постраждалих, зокрема 9 дітей Загалом по Києву є наслідки комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Найбільше постраждали Солом'янський, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський райони:

▪️в Голосіївському районі горів будинок, авто;

▪️В Святошинському районі та Солом'янському влучання в житлові будинки;

▪️В Шевченківському районі пошкоджено вікна багатоквартирного будинку, згоріли автомобілі. Понад сто пошкоджених обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет. Прямим влучанням ракети знищений підʼїзд девʼятиповерхівки у Святошинському районі.

Трамп пригрозив Медведєву. Він вступає на дуже небезпечну територію, — Трамп. Скажіть Медведєву… стежити за своїми словами.

У рф атакували об’єкти в Волгоградській області та Пензі — в регіонах пожежі, перебої з поїздами й інтернетом. Вночі і зранку 31 липня безпілотники вдарили по об’єктах транспортної та енергетичної інфраструктури росії.

США перезапускають модель постачання зброї Україні. Американські сенатори-республіканці Роджер Вікер та Джим Ріш представили новий законопроєкт Peace Act, який передбачає кардинальну зміну механізму фінансування постачання зброї Україні.

З 15 серпня можуть виникнути затримки з виплатами зарплат військовим, якщо сьогодні не ухвалять зміни до бюджету, — міністр оборони Шмигаль.

300 дронами і 8 ракетами росіяни атакували Україну цієї ночі, — Зеленський.

Чоловікам, які досягли 25 років, більше не потрібно з'являтися в ТЦК і СП для зміни свого статусу з призовника на військовозобов'язаного, - Міноборони. «Протягом 30 днів дані до Єдиного держреєстру вноситимуться автоматично, а таким чоловікам присвоюватимуть первинне звання - »солдат (матрос) запасу".

Зеленський закликав міжнародну спільноту сприяти зміні режиму в росії, — The Guardian. «Інакше навіть після завершення війни москва продовжить дестабілізувати сусідні держави», — наголосив він.