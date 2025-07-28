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Пхеньян став головним постачальником боєприпасів для РФ, – розвідка

Пхеньян став головним постачальником боєприпасів для РФ, – розвідка

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що КНДР стала головним зовнішнім постачальником боєприпасів для армії Росії.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає Liga.net.

КНДР стала головним постачальником боєприпасів для Росії: що відомо

За даними відомства, північнокорейська допомога включає щонайменше 6,5 мільйона артилерійських снарядів та близько 600 одиниць артилерійських і ракетних систем.

Йдеться про снаряди та міни калібрів 82, 120, 140, 122, 130, 152 і 170 мм, які використовуються в основних системах артилерії ЗС РФ.

Серед переданих систем:

пускові установки ОТРК KN-23/24 і РСЗВ KN-25 (600 мм);

120 од. РСЗВ М-1991 (240 мм);

120 од. СГ М-1989 Koksan (170 мм);

100 од. гаубиць Д-74И (122 мм);

100 од. мінометів М-1982 (140 мм);

165 од. РСЗВ Туре 63 (107 мм);

Попри сумніви щодо якості північнокорейської техніки, КНДР і РФ отримують обопільну вигоду, наголосили в розвідці. Росія так компенсує бойові втрати, а Північна Корея — тестує і вдосконалює свою зброю в реальних умовах війни.

ForUA.com нагадує, Північна Корея продовжує постачати зброю Росії, зокрема балістичні ракети та артилерійські боєприпаси.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

зброябоєприпасикндрвійна в Україніагресія рф
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