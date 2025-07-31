Медпрацівникам можуть підвищити оклади на 50%: що відомо

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13544, який пропонує значно підвищити оклади та надбавки окремим фахівцям первинної медичної допомоги. Йдеться про збільшення на 50% посадових окладів та всіх супутніх надбавок і доплат для акушерів та фельдшерів, інформує ForUА.

Ініціатори законопроєкту "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо мотивації окремих фахівців первинної медичної допомоги" наголошують, що однією з ключових проблем вітчизняної первинної ланки медицини є значний дефіцит кадрів. Ця нестача, особливо помітна серед акушерів та фельдшерів, зокрема у віддалених районах, призводить до перевантаження наявних медпрацівників та, як наслідок, до зниження якості медичних послуг.

Що може змінитися в оплаті праці медиків

Законопроєкт пропонує внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я, передбачивши, що посадові оклади, а також всі супутні надбавки та доплати для акушерів і фельдшерів первинної медичної допомоги збільшуються на 50 відсотків.

Народні депутати переконані, що такий крок є частиною комплексних заходів, спрямованих на вирішення кадрової проблеми. Серед цих заходів також значаться збільшення фінансування, підвищення кваліфікації медиків, покращення матеріально-технічного забезпечення закладів та оптимізація системи управління.

Коли зростуть зарплати медиків

У разі ухвалення цього законопроєкту він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а введення його в дію планується з 1 січня року, наступного після року опублікування. Це означає, що якщо парламентарі підтримають ініціативу до кінця поточного року, то акушери та фельдшери можуть очікувати на підвищення зарплат вже з 1 січня 2026 року.

Позиція МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у коментарі Новини.LIVE зазначив, що наразі зарплати для лікарів залишаються на поточному рівні. Він підкреслив, що основним завданням у бюджеті на 2026 рік є пошук ресурсів та передбачення коштів для підвищення тарифів у програмі медичних гарантій.

Міністр також нагадав, що внаслідок реформи лікарні отримали фінансову та господарську автономію: держава оплачує вартість послуги, а вже керівництво закладу визначає рівень зарплат. Однак, за словами Ляшка, не всі зрозуміли реформу правильно та не інвестували належним чином у своїх працівників. Саме тому Кабінет Міністрів отримав доручення від Президента зафіксувати мінімальну заробітну плату для медиків.

Нагадаємо, що фінансування медичної сфери в Україні наразі становить лише 2,5% від загального бюджету країни, що значно нижче мінімально необхідного рівня у 5%, визначеного Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Основною причиною недофінансування залишається воєнний стан та пріоритетність видатків на оборону.

Нагадаємо, раніше аптекам дозволили виготовляти більше ліків на основі канабісу: деталі.