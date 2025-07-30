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СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації: що відомо

СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації: що відомо

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще пʼятьох осіб, які організовували схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах країни. Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, фігуранти брали від 6 до 15 тисяч доларів за підробку документів, що дозволяли призовникам уникнути служби в армії.

У Києві СБУ затримала командира відділення однієї з військових частин. Він влаштовував ухилянтів на фіктивне навчання в університеті, підробляв медичні документи, а також продавав фейкові посвідчення дипломатів.

У Дніпрі викрито трьох працівників районного ТЦК, які за хабарі фальсифікували висновки військово-лікарських комісій для «списання» чоловіків за станом здоров’я. За даними слідства, вони допомогли уникнути мобілізації 37 особам. Усі ці рішення скасовано.

На Закарпатті підозру отримав завідувач неврологічного відділення — член ВЛК, який виписував фальшиві діагнози та оформлював фіктивну інвалідність для ухилянтів.

Фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування ведуть під процесуальним керівництвом прокуратур у Києві, Дніпрі та на Закарпатті.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУрозслідуванняДПСУухилянтиНацполіція
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