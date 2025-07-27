Росія готується до масштабного наступу в серпні за підтримки КНДР

За інформацією південнокорейської розвідки, яку цитує агентство Reuters, Росія планує розпочати широкомасштабний наступ на Україну вже в серпні 2025 року, посилений військовослужбовцями з Північної Кореї.

Згідно з повідомленням, Пхеньян може направити до Росії додаткові військові контингенти, які візьмуть участь у бойових діях. Ця інформація викликає серйозне занепокоєння щодо ескалації конфлікту та зміни балансу сил на фронті.

Раніше вже повідомлялося про постачання північнокорейських боєприпасів та артилерійських снарядів до Росії, що є порушенням міжнародних санкцій. Однак, залучення безпосередньо військового персоналу КНДР до бойових дій стане значним кроком у поглибленні військової співпраці між двома країнами.

Українська сторона наразі не прокоментувала цю інформацію. Очікується, що потенційне залучення північнокорейських військ до бойових дій може мати значні наслідки для динаміки конфлікту та міжнародних відносин.