Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографию лидера КНДР Ким Чен Ына с открытия завода по производству удобрений.
«Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения (строительства)», — сообщили в ЦТАК.
Отмечается, что производство фосфорных удобрений удалось наладить «под мудрым руководством уважаемого высшего руководителя».
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.
Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появились после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро.
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