Ліндсі Грем пояснив московитам, що насправді означають погрози Трампа

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем відповів на чванство офіційних представників уряду РФ, які заявили про набутий Росією «імунітет» від американських санкцій, порадивши їм поговорити про це зі своїми торговельними партнерами.

Відповідний допис він розмістив у середу, 30 липня, на власній сторінці в мережі Х.

«Росіє, маєш рацію щодо санкцій. Вам вдалося їх уникнути і ви навчилися з ними жити»,- написав Грем у відповідь на заяви речників Кремля й російського МЗС про те, що для них санкції, мовляв, не страшні, бо вони живуть з ними вже багато років.

«Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри та збирається запровадити тарифи проти країн, які купують вашу нафту та газ і підтримують вашу військову машину», - продовжив сенатор.

У цьому зв’язку він порадив московитам поспілкуватися зі своїми торговельними партнерами, щоби дізнатися, чи мають вони таке ж легковажне ставлення, як і росіяни.

«Переважна двопартійна більшість готова допомогти президенту Трампу в цій справі», - додав республіканець.

ForUA.com нагадує, президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що дає Росії десять днів для того, щоби вона погодилася на угоду про припинення вогню в Україні. У середу, 30 липня, він оголосив про запровадження 25% мита на імпорт з Індії з 1 серпня, а також про невизначені штрафи за продовження закупівель російських енергоносіїв.