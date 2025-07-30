﻿
Полiтика

Ліндсі Грем пояснив московитам, що насправді означають погрози Трампа

Ліндсі Грем пояснив московитам, що насправді означають погрози Трампа

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем відповів на чванство офіційних представників уряду РФ, які заявили про набутий Росією «імунітет» від американських санкцій, порадивши їм поговорити про це зі своїми торговельними партнерами.

Відповідний допис він розмістив у середу, 30 липня, на власній сторінці в мережі Х.

«Росіє, маєш рацію щодо санкцій. Вам вдалося їх уникнути і ви навчилися з ними жити»,- написав Грем у відповідь на заяви речників Кремля й російського МЗС про те, що для них санкції, мовляв, не страшні, бо вони живуть з ними вже багато років.

«Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри та збирається запровадити тарифи проти країн, які купують вашу нафту та газ і підтримують вашу військову машину», - продовжив сенатор.

У цьому зв’язку він порадив московитам поспілкуватися зі своїми торговельними партнерами, щоби дізнатися, чи мають вони таке ж легковажне ставлення, як і росіяни.

«Переважна двопартійна більшість готова допомогти президенту Трампу в цій справі», - додав республіканець.

ForUA.com нагадує, президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що дає Росії десять днів для того, щоби вона погодилася на угоду про припинення вогню в Україні. У середу, 30 липня, він оголосив про запровадження 25% мита на імпорт з Індії з 1 серпня, а також про невизначені штрафи за продовження закупівель російських енергоносіїв.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАДональд Трампагресія рфантиросійські санкціїЛіндсі Грем
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Війна в Україні незабаром може припинитись, - Туск
Полiтика 30.07.2025 17:30:57
Війна в Україні незабаром може припинитись, - Туск
Читати
Україна отримає €400 млн на розвиток виробництва дронів
Війна 30.07.2025 17:11:18
Україна отримає €400 млн на розвиток виробництва дронів
Читати
Трамп заявив про введеня 25% мита для Індії за торгівлю з Росією
Свiт 30.07.2025 16:50:35
Трамп заявив про введеня 25% мита для Індії за торгівлю з Росією
Читати

Популярнi статтi