В Києві змінено рух транспорту та перекрито вулиці (Перелік)

У Києві внаслідок нічної атаки низка вулиць перекрита для руху, а маршрути громадського транспорту тимчасово змінено. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), інформує ForUА.

Зміни в роботі громадського транспорту:

Наразі зі змінами курсують наступні маршрути:

Автобус № 69 : У напрямку станції метро "Палац спорту" рухається через вулиці Василя Кучера, Володимира Покотила, проспект Леся Курбаса, далі за звичайним маршрутом.

Тролейбус № 27 : У напрямку станції "Київ-Волинський" слідує лише до Індустріального шляхопроводу.

Автобус № 9 (у напрямку вулиці Вахтанга Кікабідзе) та Автобус № 14-Т (у напрямку проспекту Відрадного): Курсують через вулицю Академіка Шалімова та проспект Любомира Гузара, далі за своїми звичайними маршрутами.

Автобус № 2: Рухається проспектом Відрадним без заїзду на станцію Київ-Волинський.

Перекриті вулиці:

Для забезпечення безпеки та проведення необхідних робіт, перекрито рух на таких вулицях:

Вулиця Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова).

Провулок Юрія Матущака (від перехрестя з вулицею Волноваською).

Вулиця Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера).

Вулиця Пост-Волинська (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою).

Вулиця Академіка Шалімова (від перехрестя з вулицею Залісною).

Вулиця Волноваська (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела).

Киянам та гостям столиці рекомендується враховувати ці зміни при плануванні своїх маршрутів та за можливості обирати альтернативні шляхи.

Раніше стало відомо, що через нічний терор Києва постраждала рекордна кількість дітей від початку війни.