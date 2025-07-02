Пхеньян може відправити на війну в Україну до 30 тис. солдатів, – CNN

Північна Корея має намір відправити від 25 тис. до 30 тис. солдатів на війну проти України. Північнокорейські війська можуть прибути до Росії в найближчі місяці.

Про це повідомляє CNN із посиланням на українську розвідку.

На початку осені 2024 року Північна Корея в умовах суворої секретності відправила до Росії 11 тис. військовослужбовців. Близько 4 тисяч загинули або були поранені у боях. Кремлівський диктатор Володимир Путін лише наприкінці квітня підтвердив участь іноземних військ.

У жовтні 2024 північнокорейських солдат сфотографували під час отримання обладнання для фронту на військовій базі Сергіївка в Приморському краї, який межує з КНДР.

Місяць потому російський корабель класу Ропуха пришвартувався в порту Дунай поблизу Находки, який, за словами аналітиків, міг перевозити до 400 військовослужбовців із КНДР.

18 травня 2025 року корабель того ж типу для перевезення військ знову пришвартувався в тому ж порту Дунай, як свідчать супутникові знімки, надані CNN Open Source Centre, британською некомерційною організацією.

За інформацією розвідки, з якою ознайомилося CNN, існує велика ймовірність того, що північнокорейські війська братимуть участь у боях на окупованих територіях України, зокрема й у масштабних наступах.

Зараз росіяни переобладнують транспортні літаки для перевезення персоналу з КНДР через російську Сибір.

Нові війська КНДР для війни проти України

Схеми польотів також свідчать про те, що може відбуватися переміщення ще більшої кількості військ.

Open Source Centre надало CNN супутникові знімки з аеропорту Сунан у Північній Кореї, зроблені 4 червня 2025 року. На фото видно вантажні літаки Іл-76 – це той самий тип літаків, що використовувався під час торішніх розгортань північнокорейських військ. Хоча на знімках не видно, для чого використовуються літаки.

– Супутникові знімки фіксують прибуття російського транспортного засобу для перевезення особового складу в Дунай у травні, а також активність в аеропорту Сунан у травні та червні. Це вказує на те, що маршрути, які раніше використовувалися для переміщення військ КНДР, є активними, – сказав Джо Бірн, старший аналітик Open Source Centre.

Дженні Таун, старший науковий співробітник і директор корейської програми в Stimson Center (некомерційна, незалежна аналітична організація, яка займається аналізом питань, пов’язаних із глобальним миром), вважає, що оцінка України в 30 тис. солдатів звучить зависокою, але в КНДР, безумовно, можуть набрати таку кількість. Це не будуть елітні солдати.

На думку Таун, 10–20 тисяч солдатів видається більш реалістичним. Крім того, Північна Корея, ймовірно, надсилатиме ці війська поетапно. Ходять чутки, що російські генерали вже перебувають у Північній Кореї, де тренують війська.

ForUA.com нагадує, раніше головний радник Путіна Сергій Шойгу оголосив, що 1 тис. північнокорейських саперів і 5 тис. військових будівельників будуть відправлені до Росії для розмінування та відновлення інфраструктури в Курській області.