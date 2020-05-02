Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Батыр Бердыклычев заявил, что темпы распространения коронавируса в Беларуси являются одними из самых быстрых в Европе. Об этом сообщает TUT.BY.

По словам Бердыклычева, по показателю количества случаев коронавируса на 1 миллион населения Беларусь сейчас опережает все соседние страны. Также Беларусь опережает такие страны, как Финляндия, Словакия, Литва, Эстония и Латвия.

«Но при таком сравнении важно учитывать потенциал стран по проведению лабораторной диагностики для выявления инфицированных. Чем выше этот потенциал, тем лучше и полнее страна может выявлять инфицированных. В Беларуси этот показатель последовательно улучшается», - добавил представитель ВОЗ.

Напомним, Минобороны Беларуси намерено провести парад 9 мая в Минске. ВОЗ призвала Беларусь ввести карантин.