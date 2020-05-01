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Глава ООН Антониу Гутерреш ответил на вопрос журналистов о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится на сайте ООН, передает УНИАН.

«Мы не владеем никакой информацией по КНДР относительно состояния Ким Чен Ына», - отметил он.

Напомним, в последние дни медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.

Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.

 
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