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По состоянию на утро 1 мая количество тех, кто выздоровел от коронавируса в мире, достигло 1 миллиона 42 тысяч 921 человека. Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Всего в мире зафиксировано 3 308 542 случая коронавируса, из них 4 322 за сегодня. Умерло  234 112 человек, 282 — сегодня.

В США зарегистрировано 1 095 210 случаев COVID-19, в том числе 63 861 летальный случай.

В Испании — 239 639 случаев (24 543 летальных и 137 984 случая выздоровления).

В Италии — 205 463 случаи (27 967 погибших и 75 945 вылечились).

Количество зафиксированных случаев по-прежнему растет в Бразилии, где за сутки зафиксировали 1 807 новых случаев (87 187 всего), и Мексике - 1 425 новых случаев (19 224 всего).
ForUm

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