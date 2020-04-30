В Днипре с сегодняшнего дня возобновляют работу рестораны, химчистки, кафе и ряд других предприятий, заявил мэр города Борис Филатов.

«По решению специальной комиссии в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту различного оборудования. Кафе и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой take away — без допуска гостей в зал», - сказал он.

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Филатов подчеркнул, что подобное решение стало возможным благодаря контролируемой эпидемиологической ситуации в городе.

«Сегодня в Днепре мы контролируем ситуацию с эпидемией. В настоящее время количество заболевших для миллионного города действительно минимальное. Его невозможно сравнивать с показателями городов, например, по Черновицкой области, где произошла основная вспышка», - отметил мэр.

«Далее мы надеемся на сознательность, ответственность и дисциплину каждого из вас, уважаемые земляки», - резюмировал он.