Во время пожаров в зоне отчуждения пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника, сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.

На сегодня основные силы научных подразделений Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника направлены на оценку последствий пожаров на территориях.

«По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% - леса, 55% - залежи, 10% - водно-болотные угодья», - отметил директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко.

По словам ученого Дениса Вишневского животные крупных и средних размеров и птицы избежали огня, однако больше всего пострадали маленькие представители фауны: мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые. Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группировки.

У одного из пожарищ лесники нашли двухнедельного жеребенка лошади Пржевальского, который вероятно отбился от табуна. Его оперативно доставили в один из приютов под Киевом, где ветеринары оказывают необходимую помощь. Также были спасены бельчата, которые сейчас находятся на вскармливании.

Учитывая, что 95% территории Чернобыльского заповедника не повреждены огнем, то копытные и травоядные животные нашли корма здесь.

Однако на некоторых территориях из-за пожара ограничена и местами отсутствует кормовая база для животных. Поэтому работники заповедника и волонтеры-зоозащитники приступили к временной подкормке животных в зоне вокруг пожарищ, чтобы компенсировать потерю их кормовых угодий.

Сотрудники заповедника зафиксировали, что стадо лошадей Пржевальского мигрировало к промышленной зоне ЧАЭС.

Как отмечают экологи, открытые ландшафты восстанавливаются быстро и возможно уже через месяц пожарища покроет густая трава, куда со временем вернется большинство животных, которые покинули эти территории во время пожаров.

Часть пройденных огнем территорий сотрудники заповедника планируют использовать как научные полигоны для изучения процессов восстановления экосистем и особенностей распределения и депонирования радионуклидов после пожаров.

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года. Позже пожары вспыхнули снова.