В Офисе президента заявили, что после прихода к власти команда Зеленского ликвидировала искусственно созданные ограничения для работы НАБУ, в том числе – политические.

«Теперь организация начинает показывать результаты. Все мародеры, которые обворовывали армию, будут наказаны», - говорится в сообщении.

У Зеленского напомнили, что НАБУ объявило о подозрении экс-руководству Министерства обороны Украины в коррупционном преступлении, которым был нанесен государству ущерб на сумму 17,44 млн грн.

«Следствием установлено, что экс-заместитель министра обороны и директор одного из департаментов в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с экс-чиновником Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в сообщении.

Отметим, что пользователи Facebook сопроводили пост ОП множеством комментарием относительно «пленок Гео Лероса», торговли должностями братом главы ОП Андрея Ермаком и коррупцией в борьбе с коронавирусом.