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Согласно исследованию, которое поспешили обнародовать американские ученые, новый коронавирус быстро разрушается солнечным светом. В то же время это исследование еще не было рецензировано и ожидает внешней оценки, сообщает 112 Украина.

Уильям Брайан, советник по науке и технологиям секретаря Департамента внутренней безопасности, заявил журналистам в Белом доме, что правительственные ученые обнаружили, что ультрафиолетовые лучи оказывают сильное воздействие на патоген. Такое заключение дает надежду, что распространение коронавируса может ослабиться в течение лета.

«Наше самое поразительное наблюдение на сегодня — это мощное воздействие солнечного света на уничтожение вируса как на поверхности, так и в воздухе. Мы наблюдали аналогичный эффект как с температурой, так и с влажностью, когда повышение температуры и влажности или и того, и другого обычно менее благоприятны для вируса», — сказал он.

Брайан показал, что период полураспада вируса составлял 18 часов, когда температура составляла от 70 до 75 градусов по Фаренгейту (от 21 до 24 градусов по Цельсию) с 20-процентной влажностью на непористой поверхности. Это, к примеру, такие поверхности, как дверные ручки и нержавеющая сталь.

Но период полураспада сократился до шести часов, когда влажность возросла до 80%, и до двух минут, когда в уравнение был добавлен солнечный свет. Когда вирус был аэрозолизирован, то есть суспендирован в воздухе, период полураспада составлял один час при влажности 20% и температуре от 21 до 24 градусов по Цельсию. При наличии солнечного света это значение уменьшалось до полутора минут.

Предполагается, что вирусы быстрее разлагаются на более горячих поверхностях, потому что защитный слой жира, который их окружает, высыхает быстрее.

Брайан пришел к выводу, что летние условия «создадут среду, в которой можно будет уменьшить передачу коронавируса». Однако он добавил, что сокращение распространения не означает, что возбудитель будет полностью уничтожен.

Но сам документ еще не был выпущен для обзора, поэтому независимым экспертам сложно прокомментировать, насколько надежной была его методология.
ForUm

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