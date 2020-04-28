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Городской председатель Львова Андрей Садовый по рекомендации врачей несколько дней будет работать из дома, сообщает пресс-служба горсовета.

«Самочувствие мэра нормальное, однако в субботу из-за повышенной температуры мэр сделал экспресс-тест и ПЦР-анализ на COVID-19. Результаты – отрицательные», - заявили в пресс-службе.

«Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6°. А в субботу и воскресенье была немного повышенная температура. Поэтому я сделал и экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В общем все хорошо. Я лично прошел всю процедуру, увидел, как это работает. Если есть какие-то подозрения, всем советую – лучше обратиться к семейному врачу, а не ждать, что однажды пройдет», - заявил Садовый.

Напомним, по состоянию на 08:00 28 апреля во Львове и Львовской области подтвержден 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 – летальные. 58 пациентов выздоровели.
ForUm

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