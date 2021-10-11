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Городской председатель Львова Андрей Садовый рассказал об ограничениях, которое вводят в городе в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции.

«К сожалению, мы наблюдаем динамику распространения коронавируса во Львове, в Украине. Поэтому мы приняли решение, что с 18 октября на неделю детей 5-11 классов отправляем на дистанционное обучение. Затем будет неделя осенних каникул, поэтому в целом получится где-то две с половиной недели для того, что разорвали волну заболеваемости. Дети 1-4 классов продолжают ходить в школу, а дети – в детские сады. На время дистанционного обучения прекращается работа внешкольного образования», - сказал мэр.

Также Садовый анонсировал следующие решения в отношении бизнеса.

«Должна быть обязательная вакцинация работников предприятий торговли, общепита. Также мы плавно подходим к этой норме, которая есть во многих европейских странах:  посетители заведений общественного питания должны иметь или сертификат о вакцинации, или справку о негативном ПЦР-тесте. Это не будет введено во Львове в ближайшие дни, так как уровень вакцинации значительно меньше, чем в других странах. На сегодня где-то треть населения нашего города уже вакцинирована», - сказал мэр Львова.
ForUm

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