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В Киеве в среду, 29 апреля, будет теплее, чем в Мадриде, Риме, Париже – температура воздуха составит + 22 + 24 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ночью ожидается + 8 + 10 градусов. Без осадков, ветер с юго-запада.

Украина разделится в среду и термически, и с влажностью и явлениями.

В западных областях атмосферный фронт обусловит дожди и грозы. Уже запахнет немного летними атмосферными процессами. Осадки могут задеть еще Винницкую область.

Однако большинство областей Украины будут лежать в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны.

Ветер повсюду преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможны штормовые порывы.

Температура воздуха в западных, северных областях и в большинстве центральных - днем ​​18 + 24 градуса.

А на востоке и юге Украины, воздуха ожидается свежее, + 14 + 19 градусов.

На побережьях морей + 11 + 14 градусов.

Завершающий аккорд апреля выдаст циклон, который принесет новые дожди с грозами на Запад и Север Украины, а также в Одесскую область и Винницкую, снизит 30 апреля в западных областях температуру воздуха до + 11 + 15 градусов, хотя на остальной территории еще побудет теплая погода.

1 мая более прохладный воздух доберется и до северных областей, включая Киев.
ForUm

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