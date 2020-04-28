Только при внедрении ИФА-тестирования (иммуноферментный анализ), которое выявляет антитела к возбудителю болезни, можно определить точное количество бессимптомных больных COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Очень сложно говорить о проценте таких случаев в Украине. Потому что не существует достоверной информации о безсимптомности. Это возможно только тогда, когда будет введено ИФА-тестирование, которое сейчас проходит соответствующие экспертизы. ИФА-тесты украинского производства, а также мы смотрим и на ИФА-тесты иностранного производства», - сказал он.

Степанов отметил, что если посмотреть на те случаи инфицирования коронавирусом, которые фиксируются в Украине, то действительно есть определенное количество людей, которые полностью бессимптомно переносят коронавирусную болезнь. По его словам, это выявилось благодаря расширению круга лиц, которых начали тестировать методом ПЦР.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.