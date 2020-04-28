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Первые тестирования на антитела к коронавирусу запускают в Одесской и Сумской областях.

Об этом 27 апреля сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в программе «Свобода слова» на ICTV, передает hromadske.

По его словам, такие тестирования позволят ретроспективно посмотреть наличие антител и эпидемиологически узнать, были пропущены случаи инфицирования.

«ИФА-тесты мы уже получили и начинаем тестирование, мы будем видеть реальную картину. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости», — отметил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

 
ForUm

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