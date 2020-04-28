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Король Саудовской Аравии Салман подписал указ, который устанавливает запрет казнить несовершеннолетних преступников.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на комиссию по правам человека Саудовской Аравии, передает Укринформ.

«В Саудовской Аравии больше не будут казнить несовершеннолетних, совершивших преступления», - говорится в сообщении.

Как отмечается, что в рамках модернизации уголовного кодекса страны предусматривается, что несовершеннолетние преступники будут отбывать наказание в специальном исправительном центре.

На прошлой неделе в Саудовской Аравии отменили наказание в виде порки плетями.

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в течение 2019 года в Саудовской Аравии были казнены 184 человека, в том числе один несовершеннолетний.

 

 
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