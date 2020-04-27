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Военная контрразведка Службы безопасности Украины задокументировала факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе со временно оккупированной территории АР Крым, сообщает пресс-центр СБУ.

После этого представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админмграницы с полуостровом. Также ФСБ склоняла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству для получения информация по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы.

После «выбивания» и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту «Каланчак».

После этого Служба безопасности Украины осуществила проверку информации об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактах с ФСБ РФ.
ForUm

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