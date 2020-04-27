За минувшие сутки, 26 апреля, в Крыму выявлен один случай заражения коронавирусом и 23 – с подозрением на COVID-19, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемого главу Крыма Сергея Аксенова.

«Заболевшая выявлена при обращении за медицинской помощью, установлен диагноз «внегоспитальная пневмония». По результатам эпидемиологического расследования определен круг контактных лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия и лабораторное обследование», – сообщил он.

Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них завезены из-за границы, 10 завезены из России, 40 случаев – местные.

По данным «властей» Крыма, женщина работала медицинским статистом в Кировской районной больнице, заболела 19 апреля, но за медпомощью обратилась 24 апреля. Ее госпитализировали в Нижнегорскую ЦРБ, а после положительного результата перевели в больницу в Феодосии.

Главврача Кировской ЦРБ перевели на дистанционную форму работы, еще 26 человек отстранены от работы в медучреждении. Муж и сын заболевшей госпитализированы в инфекционный стационар под наблюдение.

Таким образом, на сегодня в Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции.

Кроме того, по данным Крым.Реалии, в Крыму за прошедшие сутки госпитализировали рекордное число людей с подозрением на коронавирус – 23 человека. 25 апреля подозреваемых на COVID-19 было 15 человек, 24 апреля – 5, а 23 апреля – 3. Еще 23 человека за прошедшие сутки были госпитализированы с ОРВИ, и 8 – с пневмонией.