Комиссия по рассмотрению вопросов относительно распоряжения имуществом Министерства инфраструктуры Украины поддержала инициативу Укрпочты по продаже непрофильных активов –30 объектов, состоящих из 177 инвентарных единиц недвижимого имущества. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Мы запускаем процедуру продаж непрофильных активов предприятиями отрасли. Эта задача президента и это важно делать для развития и модернизации компаний, а также для избавления их от лишних расходов на содержание и обслуживание таких активов. Укрпочта одна из первых присоединилась к этому процессу и уже инициировала продажу 30 объектов», - отметил он.

Объекты будут реализовываться через электронный аукцион «ProZorro.Продажи». Согласно независимой оценке, общая стартовая цена объектов составляет 82,6 млн грн.

Всего Укрпочтой планируется реализовать около 800 объектов недвижимости площадью 132 тыс. Кв. м. Это непрофильные объекты или те, что не используются в хозяйственной деятельности компании. Например, кроме баз отдыха также здания, находящиеся в аварийном состоянии, и объекты, где вообще только фундамент. Ежегодно на содержание такого имущества (уплату налогов, коммунальных услуг или охраны) тратятся миллионы гривен.

Напомним, согласно указу президента от 04.11.2019 № 837 «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства» к 31 декабря 2020 Кабинету Министров Украины поручено принять необходимые меры по продаже непрофильных активов предприятий инфраструктуры.