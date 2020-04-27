также в разделеМир
Сеул: Лидер КНДР «жив и здоров» 26
Италия намерена возобновить работу промышленности с 4 мая 19
В Ухане выписали всех инфицированных COVID-19 24
В России уже больше 80 тысяч заразившихся коронавирусом 22
Полиция Берлина задержала более 100 протестующих против карантина 21
Глава минздрава Израиля ушел в отставку из-за коронавируса 21
За сутки в США умерли две тысячи человек 31
ВОЗ: Возможно повторное заражение коронавирусом 29
Губернатор Нью-Йорка сообщил, откуда попал COVID-19 в город 98
В России за сутки почти 6000 новых случаев коронавируса 30
Помпео: Вашинтон больше не допустит ошибок ВОЗ 35
Китайцы сообщили о новых случаях коронавируса 67
Число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 200 тысячам 27
Ученые выяснили, что солнечный свет убивает коронавирус за две минуты 53
Ученые: Коронавирус может привести к росту ВИЧ-инфицированных 114
Чехия отменила ограничения на свободное передвижение 37
РФ тратит рекордные суммы для поддержки рубля 17
Джонсон планирует вернуться на работу в понедельник 12

Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме Вооруженных сил РФ, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Путину доложено было (об этой мозаике). Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», - заявил Песков.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот». Ранее на этой неделе в интернете появились фотографии, на которых, как утверждалось, были запечатлены элементы внутреннего убранства храма. В частности, на снимках был виден фрагмент мозаики с изображением Путина, а также ряда других политических деятелей современной России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5919 грн.
23
Теги