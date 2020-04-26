При пожаре грузовика Министерства обороны во Львовской области погиб старший солдат Юрий Горбик, а причиной возгорания стало короткое замыкание. Об этом сообщает Facebook 53 отдельной механизированной бригады.

Как сообщается, Горбик не раз был в зоне ООС. При пожаре грузовика также получил ожоги его товарищ, за жизнь которого сейчас борются врачи.

«Сегодня в результате короткого замыкания загорелся автомобиль, в котором находились двое военнослужащих. К сожалению, старший солдат Горбик Юрий погиб. Другой военнослужащий получил ожоги всего тела - за его жизнь борются врачи», - говорится в сообщении.

В бригаде проинформировали, что Горбик служил у них 3 года и не раз бывал на ротации в зоне проведения ООС.

«Он был настоящим специалистом, ответственным военнослужащим и товарищем с большой буквы. Нам его будет не хватать. Приносим искренние соболезнования и разделяем боль утраты с родными и близкими. Вечная память воину», - говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля ночью во Львовской области произошел пожар в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131". В результате один человек погиб, а один получил ожоги тела.