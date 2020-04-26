также в разделеПроисшествия
Сгорел грузовик Минобороны: названа причина и имя погибшего солдата 23
В Черновицком СИЗО устроили бунт из-за заключенного с коронавирусом 12
В Броварах подорвали отделение банка 19
В Мариуполе резкий скачок заболеваний коронавирусом 40
На фронте один украинский военный ранен 12
В Тернополе мужчина, вернувшийся из Польши - совершил самоубийство, находясь на обсервации 75
В Николаевской области уже вторая смерть от COVID-19 23
За сутки в Крыму зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19 31
За сутки в ВСУ выявили сразу шесть новых случаев коронавируса 49
Жители Одесской области ощутили землетрясение в Румынии 32
На Донбассе оккупанты 10 раз нарушили режим тишины: есть раненые 24
В центре Ужгорода обнаружили гнездо змей 145
В ВСУ зарегистрирован 51 случай COVID-19 38
На фабрике в Виннице, которая шила спецодежду для медиков, нашли коронавирус 36
В Вишневом – уже более 100 заболевших СOVID-19 20
В Одессе неизвестные сожгли здание монастыря УПЦ МП 21
В Украине COVID-19 заболели почти 1,5 тысячи медиков 33
В Украине зафиксировано уже 7647 случаев COVID-19 67

Во Львовской области сгорел автомобиль Министерства обороны Украины, в результате чего погиб один человек, еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Пожар произошел в городе Судовая Вишня на грузовой платформе железнодорожного вокзала. Загорелся грузовой автомобиль ЗИЛ 131.

Во время тушения спасатели обнаружили мужчину 1967 года, который получил 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2−3 степени. Погасив очаг возгорания, спасатели нашли еще одного человека в середине автомобиля, медики констатировали его смерть.

 

Причины возгорания устанавливаются правоохранителями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги