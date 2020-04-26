Во Львовской области сгорел автомобиль Министерства обороны Украины, в результате чего погиб один человек, еще один пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.
Пожар произошел в городе Судовая Вишня на грузовой платформе железнодорожного вокзала. Загорелся грузовой автомобиль ЗИЛ 131.
Во время тушения спасатели обнаружили мужчину 1967 года, который получил 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2−3 степени. Погасив очаг возгорания, спасатели нашли еще одного человека в середине автомобиля, медики констатировали его смерть.
Причины возгорания устанавливаются правоохранителями.
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