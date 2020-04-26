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В Черновицком следственном изоляторе в ночь с 24 на 25 апреля заключенные устроили бунт из-за прибытия заключенного с подтвержденным COVID-19.

Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

По информации омбудсмена, вечером 24 апреля заключенные выражали массовое недовольство из-за того, что в СИЗО приняли заключенного с подтвержденной коронавирусной болезнью.

По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались. В 8 утра, при смене дежурства, заключенные из трех камер препятствовали персоналу, в частности войти в помещения для проверки.

Поэтому к семи заключенным применили физическую силу, а к одному из них — наручники.

В знак протеста трое заключенных порезали предплечья. У одного из заключенных было венозное кровотечение. Ему вызвали скорую помощь и вывезли из СИЗО.

Денисова отметила, что сейчас в СИЗО проводят служебную проверку. А заключенный с подтвержденной коронавирусной болезнью находится в отдельной камере, в изолированном блоке.
ForUm

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