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В субботу, 25 апреля, в Мариуполе подтвердили 22 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в городе зафиксировано 37 случаев заболевания коронавирусом, шесть пациентов уже выздоровели.

Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

«20 новых случаев выявлено из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая получили, протестировав больных пневмонией», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все пациенты находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, в Николаевский области 25 апреля зафиксирован второй летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19.
ForUm

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