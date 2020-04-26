В субботу, 25 апреля, в Мариуполе подтвердили 22 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в городе зафиксировано 37 случаев заболевания коронавирусом, шесть пациентов уже выздоровели.

Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

«20 новых случаев выявлено из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая получили, протестировав больных пневмонией», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все пациенты находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, в Николаевский области 25 апреля зафиксирован второй летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19.