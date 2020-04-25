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В Николаевский области 25 апреля зафиксирован второй летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации.

По данным ОГА, умер житель с. Прибужье Доманевского района, в возрасте 73 лет, который был госпитализирован 18 апреля 2020 года дв КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID -19.

Всего в области зарегистрировано 111 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников - 31. Все продолжают лечение.

Напомним, по данным Министерства охраны здоровья, с начала пандемии по состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 зараженных коронавирусом, выздоровел 782 больной, умер от осложнений инфекции 201 украинец.
ForUm

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