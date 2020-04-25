Коронавирус был завезен в Нью-Йорк не из Китая, а из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо. Он считает, что наиболее вероятным источником вируса является Италия.

Губернатор сослался на исследование Северо-Восточного университета США, согласно которому к 1 марта, когда в Нью-Йорке выявили первый подтвержденный случай заболевания, было инфицировано уже более 10 тыс. жителей. Куомо также напомнил, что запрет на въезд из Китая ввели 2 февраля, а въезд из Европы ограничили только в марте.

По словам Эндрю Куомо, за два месяца из Европы в Нью-Йорк и Нью-Джерси прилетело 2,2 млн человек, многие из которых могли быть заражены коронавирусом. Он также обвинил администрацию США в том, что власти слишком поздно отреагировали на начало эпидемии коронавируса в Китае.

«Мы закрыли входную дверь для въезда из Китая, это было правильно. Но мы оставили заднюю дверь открытой, потому что вирус вылетел из Китая к тому времени, когда мы ввели запрет на поездки в Китай»,— заявил губернатор на брифинге.

Напомним, число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 200 тысячам.