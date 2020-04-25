Жертвами коронавируса в мире по состоянию на утро субботы, 25 апреля, стали 197297 человек, свидетельствуют данные сайта worldometers.
При этом излечились от недуга 806894 человека из 2831513 инфицированных.
Стоит отметить, что только 3% активных случаев коронавируса считаются тяжелыми (58524).
Согласно первому исследованию на антитела от коронавируса в Нью-Йорке, 14% проверенных были инфицированы. Таким образом, переболеть могли уже 2,7 миллиона жителей города.
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