Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области

Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Алешки и села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд.

Будут установлены карантинные блокпосты, 5 в городе Алешки и по 2 в Малых Копанях и Левых Солонцах.