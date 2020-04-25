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Город Алешки, а также села Левые Солонцы Алешковского района и Малые Копани Голопристанского района Херсонской области закрываются на карантин из-за увеличения случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области

Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Алешки и села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд.

Будут установлены карантинные блокпосты, 5 в городе Алешки и по 2 в Малых Копанях и Левых Солонцах.

Напомним, всего по состоянию на утро 25 апреля в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 лабораторно подтвердили у 8125 человек, из них 201 пациент умер, а 782 — выздоровели.
ForUm

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