Город Алешки, а также села Левые Солонцы Алешковского района и Малые Копани Голопристанского района Херсонской области закрываются на карантин из-за увеличения случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области
Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Так, с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Алешки и села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд.
Будут установлены карантинные блокпосты, 5 в городе Алешки и по 2 в Малых Копанях и Левых Солонцах.
Напомним, всего по состоянию на утро 25 апреля в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 лабораторно подтвердили у 8125 человек, из них 201 пациент умер, а 782 — выздоровели.
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