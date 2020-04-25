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Кабмин на заседании 24 апреля создал межведомственную рабочую группу по проведению комплексного анализа возможности эффективного реагирования системы здравоохранения для противодействия COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения України

Как отметили в пресс-службе, главой межведомственной рабочей группы, согласно постановлению, будет министр здравоохранения Максим Степанов.

Также в состав группы войдет заместитель министра юстиции, первый заместитель министра внутренних дел, заместитель министра финансов, заместитель министра цифровой трансформации, заместитель председателя Государственной пограничной службы.

Кроме, того в группу войдут правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики (по согласию), представитель Офиса президента Украины (по согласию), заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (по согласию), заместитель главы Службы безопасности Украины (по согласию), директор Государственного учреждения «Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы», а также представитель самостоятельного структурного подразделения Минздрава, который будет секретарем межведомственной рабочей группы.

Напомним, Правительство ожидает пик заболевания коронавирусом между 3 и 8 мая. Шмыгаль заявил, что выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться с 11 мая.
ForUm

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