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В России за сутки коронавирус выявили у 5966 человек, что является новым суточным рекордом, сообщает оперативный штаб в субботу, 25 апреля.

Всего в стране уже 74 588 случаев заболевания.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 74 588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека, за весь период - 6 250. За сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умер 681 человек», - говорится в сообщении. В штабе отметили, что 2 915 (48,9%) новых пациентов не имеют симптомов.

Таким образом, суточный рекорд по коронавирусу в РФ обновляется второй день подряд, а до этого показатель три дня подряд снижался.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зарегистрировано 8125 случаев COVID-19, из них 201 — летальный. 782 пациентов уже выздоровели. За последние сутки обнаружили 478 новых случаев коронавируса.
ForUm

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