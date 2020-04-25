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Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее, 24 апреля, Верховная Рада разблокировала подписание закона об изменениях в регламент. Законопроект № 1043 О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры во втором чтении поддержали 242 нардепа.

Согласно документу, предусматривается особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении, если подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта, но не менее 500 поправок. Чтобы применить особую процедуру, нужно, чтобы 150 депутатов подписали соответствующее предложение и чтобы парламент проголосовал за него на заседании.

После принятия Радой решения о применении особой процедуры у фракций и групп есть два дня, чтобы выбрать пять поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и направить их комитету. Каждый внефракционный народный депутат, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить одну неучтенную поправку. Главный комитет в двухдневный срок обобщает эти поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные главным комитетом поправки.

Как сообщал ForUm, законопроект о невозможности отмены национализации или ликвидации банков был принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии 30 марта этого года.

К проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности уже поступило более 16 тысяч правок.

В случае принятия законопроекту он сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.
ForUm

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