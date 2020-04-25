За прошедшие сутки, 24 апреля, в Украине установили два рекорда — по числу людей, которые выздоровели от коронавируса, и по количеству сделанных ПЦР-тестов.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Маским Степанов.

«181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это очень замечательный рекорд. И за него я в первую очередь хочу поблагодарить наших врачей и медработников», – отметил Степанов.

По его словам, в пятницу, 24 апреля, осуществлено 5825 исследований методом ПЦР. Это также рекорд.

«Из них от больных с пневмонией 967 человек. Всего проведено 7850 тестов от больных с пневмонией после изменения алгоритма тестирования», - добавил Степанов.

По состоянию на 9:00 субботы, 25 апреля, в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев инфицирования, 181 человек выздоровел, восемь человек умерли.