В Александровской больнице Киева с коронавирусом находятся четверо священников из Свято-Успенской Почаевской лавры на Тернопольщине, почему их перевезли именно в столицу – неизвестно.

Об этом в эфире hromadske рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

«По информации главного врача, на сегодня четверо священнослужителей из Почаева. У нас в каждой инфекционной больнице есть священнослужители, но без уточнения, из какой они церкви. Но больше всего их количество в Александровской больнице», - отметила Гинзбург.

На вопрос, почему священников из Тернопольской области повезли именно в больницу в Киеве, Гинзбург ответила: «Я не могу объяснить».

Кроме того, директор отметила, что в инфекционном корпусе Александровской больницы уже нет свободных коек. Впрочем, места есть более 60 мест в городских больницах №4 и №9.

Также она отметила, что все больницы, отведенные для лечения больных COVID-19, обеспечены необходимым, поэтому киевские больницы нельзя назвать лучшими.

«Если мы определяли базы (для лечения COVID-19 - ред.), то с учетом необходимого оборудования, имеющихся специалистов. Лекарства и оборудование централизованно закупались и поставлялись в больницы. Все больницы, которые являются клинической базой для таких пациентов, являются клинической базой сотрудников Института Шупика или Богомольца. Везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице», - пояснила Гинзбург.

Напомним, Почаев Тернопольской области, где располагается Свято-Успенская Почаевская лавра, с 21 апреля закрыт на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.