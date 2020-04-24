Днепропетровская прокуратура открыла дело в связи с обнаружением коронавируса в реабилитационных центрах города Подгородное в пригороде Днипра. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Так, в трех реабилитационных центрах, расположенных на территории города у двадцати шести граждан обнаружено заражение COVID-19. Указанных лиц госпитализировали в КЗ «Днепропетровская городская клиническая больница №21 им. проф. Е. Попковой» для прохождения лечения.

Сейчас сотрудниками санитарно-эпидемиологической станции и медицинскими работниками проводится отбор биологического материала у всех граждан, находящихся в указанных реабилитационных центрах. Также проходит дезинфекция помещений.

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Кроме этого, Павлоградской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в аналогичном уголовном производстве: вопреки установленным карантинным мероприятиям в марте текущего года в Першотравенске проходило собрание учащихся и прихожан одной из церквей, следствием чего стало заражение 29 человека на COVID-19. Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.1 ст.325 УК Украины, продолжается.