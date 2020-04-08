Днепропетровский областной совет принес извинения баптистской церкви из-за заявления его главы Святослава Олийныка о причастности последователей церкви ко вспышке коронавируса в городе Першотравенск.

Соответствующее заявление опубликовано на странице облсовета в Facebook.



«В заявлении областного совета от 7 апреля было перепутано название, и речь шла о причастности баптистской организации к вспышке коронавируса в Першотравенске.

В этом населенном пункте нет баптистской общины, поэтому приносим свои извинения баптистской общине», - говорится в нем.

В Першотравенске работает ХЦ «Новое поколение», на базе которого создан «Международный библейский колледж», и в который на обучение приезжали люди из разных стран мира.

Именно в этой среде были обнаружены случаи заболевания коронавирусом.

Напомним, сейчас официально подтверждено 20 случаев COVID 19 в Першотравенске.

«Прошу с пониманием отнестись, но обращаюсь ко всем руководителям религиозных организаций, в период карантина воздержаться от проведения массовых мероприятий, которые несут угрозу человеческому здоровью. Приношу свои извинения за неточную информацию относительно названий организаций», - сказал Олийнык.