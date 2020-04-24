На винницкой фабрике «Володарка», которая шила защитную одежду для медиков, обнаружили коронавирус у семи работников.

Об этом на брифинге сказал городской голова Винницы Сергей Моргунов, сообщает Укринформ.

«Если говорить о «Володарке», уже был завершен пошив этих 10 тысяч костюмов. Но я хочу остановиться отдельно, потому что очень много у прессы вопросов. К сожалению, на «Володарке» у одной из работниц был выявлен коронавирус. И там областной лабораторный центр провел ПЦР-тестирование всех контактных и потенциально контактных лиц. Было проведено более двухсот тестов и, к сожалению, было обнаружено семь подтвержденных случаев», - сообщил Моргунов.

По его словам, на фабрике была проведена дезинфекция, и предприятие сейчас работает в штатном режиме.

Как сообщалось, предприятие производило защитные костюмы для медиков по заказу Винницкого городского совета.

По состоянию на 9.00 24 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7 647 случаев COVID-19. В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В Винницкой области зафиксировано 370 случаев коронавируса, 51 пациент выздоровел.