также в разделеПроисшествия
В ВСУ зарегистрирован 51 случай COVID-19 9
В Вишневом – уже более 100 заболевших СOVID-19 20
В Одессе неизвестные сожгли здание монастыря УПЦ МП 19
В Украине COVID-19 заболели почти 1,5 тысячи медиков 30
В Украине зафиксировано уже 7647 случаев COVID-19 64
В Чернобыльской зоне и на Житомирщине продолжают тушить лес 10
ООС: 15 обстрелов, ранены 3 военных 12
Еще трое военных заболели коронавирусом 16
На Херсонщине разоблачили злоумышленников, которые «сдавали людей в аренду» 18
В Украине коронавирусом заболели 1368 медработников 25
Число больных COVID-19 в Украине перевалило за 7 тысяч, 504 человека выздоровели 33
В зоне ЧАЭС продолжают тушить очаги, на Житомирщине пожар локализовали 15
ООС: Боевики 8 раз открывали огонь и получили «ответку» 14
В Хмельницкой области от COVID-19 умерла монахиня 17
Пытаясь прорваться через границу, украинец наехал на пограничника 52
Не диверсанты: Глава ОГА выдвинул новую версию пожара на Житомирщине 36
Пожары в Зоне ЧАЭС: спасатели не могут добраться до самого сложного участка 31
Во Львове застрелили мужчину, полиция просит помочь 51

На винницкой фабрике «Володарка», которая шила защитную одежду для медиков, обнаружили коронавирус у семи работников.

Об этом на брифинге сказал городской голова Винницы Сергей Моргунов, сообщает Укринформ.

«Если говорить о «Володарке», уже был завершен пошив этих 10 тысяч костюмов. Но я хочу остановиться отдельно, потому что очень много у прессы вопросов. К сожалению, на «Володарке» у одной из работниц был выявлен коронавирус. И там областной лабораторный центр провел ПЦР-тестирование всех контактных и потенциально контактных лиц. Было проведено более двухсот тестов и, к сожалению, было обнаружено семь подтвержденных случаев», - сообщил Моргунов.

По его словам, на фабрике была проведена дезинфекция, и предприятие сейчас работает в штатном режиме.

Как сообщалось, предприятие производило защитные костюмы для медиков по заказу Винницкого городского совета.

По состоянию на 9.00 24 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7 647 случаев COVID-19. В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях.  

В Винницкой области зафиксировано 370 случаев коронавируса, 51 пациент выздоровел.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги