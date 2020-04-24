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Окружной суд Гааги обнародовал решение, что не будет раскрывать имена 12 свидетелей по делу относительно авиакатастрофы самолета рейса МН17 в небе над Донбассом, при этом особый статус не получил тринадцатый свидетель. Об этом говорится в сообщении суда, передает Укринформ.

«Следственный судья принял решение в отношении 12 свидетелей. Однако районный суд постановил, что это не касается еще одного свидетеля», - отмечается в сообщении.

Такое решение означает, что имена 12 свидетелей будут засекречены, а с тринадцатого свидетеля был снят статус свидетеля, которому угрожает опасность. Поэтому представленные им показания не могут быть использованы в суде.

Защита одного из четырех обвиняемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, обжаловала решение о гарантировании 13 лицам статуса свидетелей, которым угрожает опасность, и их анонимность.

Напомним, Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

 «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

9 марта Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела по сбиванию самолета Boeing 777 рейса МН17.
ForUm

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