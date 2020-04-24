также в разделеСтолица
За сутки в Киеве коронавирусом заразились еще 63 человека 17
Киев находится на втором месте мирового антирейтинга по состоянию воздуха 12
В Киеве заработал первый в Украине детский сад онлайн 31
Кличко призвал готовиться к завершению учебного года дистанционно 16
Кличко объяснил, почему от коронавируса пока выздоровели не так много киевлян 18
В Киеве за сутки подтвердили еще 70 случаев коронавируса 25
В Киеве профессор химии организовал производство амфетамина 19
Киевские аптеки снизят наценку на медицинские маски до 1 гривни 23
В Киеве закрывают на карантин еще один монастырь 37
В Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще у 97 человек 28
Воздух в Киеве вернулся в норму 16
Кличко заявил, что богослужения в Киеве прошли «без особых нарушений» 14
Кличко анонсировал запуск виртуального детского сада 24
Мэр сказал, когда могут ослабить карантин в Киеве 44
Кличко отстранил Поворозника 30
В Киеве за сутки еще 2 человека умерли от COVID-19 30
Вирусолог: Метро в Киеве можно было не закрывать 76
В Киеве число больных коронавирусом возросло до 850 человек 59

Лечение одного больного коронавирусом в сутки стоит от 5 до 15 тыс. гривен. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента - невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 до 15 тыс. гривен за сутки лечения. Отмечу, что более 90 процентов медицинских препаратов, предусмотренных «Национальным перечнем основных лекарственных средств», есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах, получают их бесплатно», - подчеркнул Кличко.

Теже люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома под контролем врачей, покупают лекарства, соответственно за свой счет.

Мэр столицы напомнил, что Департамент здравоохранения за средства резервного фонда бюджета города закупил лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

«Речь идет о 17 наименованиях медицинских препаратов. Это: антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты. На их закупку город выделил 101 млн гривен», - отметил Кличко.

Напомним, за минувшие сутки, 23 апреля, коронавирус в столице подтвердили еще у 63 человек, в том числе, у 3 медиков. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги