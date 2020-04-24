Лечение одного больного коронавирусом в сутки стоит от 5 до 15 тыс. гривен. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента - невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 до 15 тыс. гривен за сутки лечения. Отмечу, что более 90 процентов медицинских препаратов, предусмотренных «Национальным перечнем основных лекарственных средств», есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах, получают их бесплатно», - подчеркнул Кличко.

Теже люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома под контролем врачей, покупают лекарства, соответственно за свой счет.

Мэр столицы напомнил, что Департамент здравоохранения за средства резервного фонда бюджета города закупил лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

«Речь идет о 17 наименованиях медицинских препаратов. Это: антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты. На их закупку город выделил 101 млн гривен», - отметил Кличко.

Напомним, за минувшие сутки, 23 апреля, коронавирус в столице подтвердили еще у 63 человек, в том числе, у 3 медиков. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19.