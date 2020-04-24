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Центробанк России в третий раз за неделю обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке — 22 апреля регулятор провел операции с расчетом 23 апреля на сумму 23 млрд руб. (более $300 млн), следует из данных на сайте Банка России, сообщает УНИАН.

21 апреля ЦБ продал валюты на 19,2 млрд руб. (более $255 млн), 20 апреля — на 16,8 млрд руб. (более $220 млн), а днем ранее — на 14,8 млрд руб. (менее $200 млн).

ЦБ продает валюту на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила, чтобы финансировать недополученные нефтегазовые доходы бюджета из фонда национального благосостояния (ФНБ) в случае падения цены на нефть ниже цены отсечения ($42,4 за баррель российской нефти Urals в 2020 г.).

С 7 апреля регулятор проводит такие операции регулярно. С 10 марта регулятор проводил «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила.
 
ForUm

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