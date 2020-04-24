По состоянию на утро 24 апреля в мире зафиксировано 2 725 920 случаев коронавируса, в частности 745 905 человек выздоровели и 191 061 погибли.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Наибольшее число случаев в мире по-прежнему зафиксировано в США: 886 709 (267 - за сегодня), в том числе 50 243 летальных исхода и 85 922 случаев выздоровления.

В Испании и Италии на сегодня зафиксировано 213 024 и 189 973 случая соответственно.

Наибольшее число новых случаев начиная с полуночи зафиксировано в Мексике — 1 089 случаев и 99 летальных исходов, в результате чего общее количество заболевших в стране достигло 11 633, а погибших — 1 069.

В Бразилии зафиксировали 544 новых случая (50 036 всего), а в Индии — 463 (23 502 всего).

В Украине лабораторно подтверждено 7 170 случаев, из них 187 летальных, 504 человека выздоровели.