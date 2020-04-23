В Италии впервые с начала эпидемии за сутки число людей, выздоровевших после COVID-19, превысило количество новых инфицированных. В стране уже третьи сутки фиксируют уменьшение новых случаев.

Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Италии, передает hromadske.

За последние сутки от осложнений коронавирусного заболевания умерли 464 человека, всего умерли 25 549 человек. В то же время, за сутки выздоровели 3033 человека. Всего с начала эпидемии выздоровели 57576 человек.

За все время в Италии коронавирус подтвердили у 189 973 человек. За минувшие сутки добавилось 2646 новых случаев.

Сейчас 81 710 людей, у которых подтвердили коронавирус, находятся на самоизоляции без симптомов заболевания или с легкими симптомами. Это 76% всех случаев инфицирования.

В то же время, 2267 пациентов лечат в реанимации.